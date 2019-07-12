МАУ поменяла структуру тарифа для бизнес-класса

МАУ поменяла тарифы для некоторых категорий. Изменения коснулись тарифов бизнес-класса.

Теперь билеты бизнес-класса продаются с ограничениями.

Также ранее МАУ подняла плату за выбор места в процессе бронирования или изменение места во время онлайн-регистрации.

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Что предусматривает тариф Business Saver – основной сервис, который компания предоставляет в бизнес-классе:

увеличенная норма провоза ручной клади и багажа,

питание по время полета,

размещение в салоне бизнес-класса в самолете.

доступ в бизнес-залы в аэропортах,

бесплатная выдача посадочного талона и приоритетная посадка.

Такие билеты нельзя вернуть.

Тариф Business Flex включает

возврат билета и его обмен без ограничений.

Справка Finance.ua