МАУ запустила автобус+авиа рейсы из Винницы в Борисполь

МАУ с 1 июля начала программу перевозок, которая предусматривает ежедневную подвозку пассажиров авиакомпании автобусами от аэропорта Винница в аэропорт Борисполь и в обратном направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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“Для авиакомпании МАУ это первый опыт интермодальных перевозок. При этом комбинированные рейсы автобус+авиа успешно практикуют многие крупные европейские перевозчики, когда речь идет о доставке пассажиров в базовый аэропорт из населенных пунктов, находящихся в пределах 300 км”, – отметила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая.

Расписание автобусных рейсов:

Отправление от привокзальной площади аэропорта Винница выполняется ежедневно в 03:00 с прибытием в аэропорт Борисполь в 07:00.

В обратном направлении автобус выезжает из Борисполя в 20:25 и прибывает в Винницу в 00:25.

Где можно приобрести билет на рейс автобус+авиа:

в кассах,

на официальном сайте МАУ ,

, в специализированных агентствах.

Зарегистрироваться на комбинированные рейсы можно на сайте авиакомпании и с мобильных устройств. Также действует автоматическая регистрация.

Нормы багажа и ручной клади: