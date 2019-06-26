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МАУ запустила автобус+авиа рейсы из Винницы в Борисполь

МАУ запустила автобус+авиа рейсы из Винницы в Борисполь

МАУ с 1 июля начала программу перевозок, которая предусматривает ежедневную подвозку пассажиров авиакомпании автобусами от аэропорта Винница в аэропорт Борисполь и в обратном направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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“Для авиакомпании МАУ это первый опыт интермодальных перевозок. При этом комбинированные рейсы автобус+авиа успешно практикуют многие крупные европейские перевозчики, когда речь идет о доставке пассажиров в базовый аэропорт из населенных пунктов, находящихся в пределах 300 км”, – отметила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая.

Расписание автобусных рейсов:

  • Отправление от привокзальной площади аэропорта Винница выполняется ежедневно в 03:00 с прибытием в аэропорт Борисполь в 07:00.
  • В обратном направлении автобус выезжает из Борисполя в 20:25 и прибывает в Винницу в 00:25.

Где можно приобрести билет на рейс автобус+авиа:

  • в кассах,
  • на официальном сайте МАУ,
  • в специализированных агентствах.

Зарегистрироваться на комбинированные рейсы можно на сайте авиакомпании и с мобильных устройств. Также действует автоматическая регистрация.

Нормы багажа и ручной клади:

  • регистрировать багаж на автобусную часть маршрута не требуется. В автобусе можно перевозить ручную кладь и багаж по нормам, которые предусмотрены купленным билетом.
  • к перевозке на автобусах не принимаются животные, крупногабаритное спортивное снаряжение, нескладные инвалидные кресла и оружие.
По материалам Finance.UA
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