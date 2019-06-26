МАУ запустила автобус+авиа рейсы из Винницы в Борисполь

МАУ с 1 июля начала программу перевозок, которая предусматривает ежедневную подвозку пассажиров авиакомпании автобусами от аэропорта Винница в аэропорт Борисполь и в обратном направлении.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
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“Для авиакомпании МАУ это первый опыт интермодальных перевозок. При этом комбинированные рейсы автобус+авиа успешно практикуют многие крупные европейские перевозчики, когда речь идет о доставке пассажиров в базовый аэропорт из населенных пунктов, находящихся в пределах 300 км”, – отметила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая.
Расписание автобусных рейсов:
Где можно приобрести билет на рейс автобус+авиа:
Зарегистрироваться на комбинированные рейсы можно на сайте авиакомпании и с мобильных устройств. Также действует автоматическая регистрация.
Нормы багажа и ручной клади:
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