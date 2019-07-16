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Названы самые дорогие для проживания страны

Названы самые дорогие для проживания страны

За первые полгода 2019-го самыми дорогими для проживания государствами в мире стали Каймановы острова, Бермудские острова, Швейцария, Норвегия и Американские Виргинские острова.

Об этом свидетельствуют данные исследования Numbeo.

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Дешевле всего жить в Тунисе, Сирии, Индии, Афганистане и Пакистане.

Уровень жизни в мире определяли в соответствии с показателями жизни в Нью-Йорке. Индекс стоимости жизни состоит из цен на потребительские товары и продукты, рестораны, транспорт, коммунальные услуги.

Украина оказалась на 120 месте среди 136 стран мира. Жить здесь на 69,06% дешевле, чем в Нью-Йорке.

По материалам Газета по-Украински
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