Названы самые дорогие для проживания страны

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За первые полгода 2019-го самыми дорогими для проживания государствами в мире стали Каймановы острова, Бермудские острова, Швейцария, Норвегия и Американские Виргинские острова.
Об этом свидетельствуют данные исследования Numbeo.
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Дешевле всего жить в Тунисе, Сирии, Индии, Афганистане и Пакистане.
Уровень жизни в мире определяли в соответствии с показателями жизни в Нью-Йорке. Индекс стоимости жизни состоит из цен на потребительские товары и продукты, рестораны, транспорт, коммунальные услуги.
Украина оказалась на 120 месте среди 136 стран мира. Жить здесь на 69,06% дешевле, чем в Нью-Йорке.
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