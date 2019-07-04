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В мире впервые за десять лет уменьшилось количество долларовых миллионеров

В мире впервые за десять лет уменьшилось количество долларовых миллионеров

В 2018 году в мире насчитывалось 18 млн человек с состоянием более 1 млн долларов США. Это на 0,3 процента меньше, чем в 2017 году.

Такие данные консалтинговой фирмы Capgemini, которая представила соответствующий доклад.

Сокращение количества миллионеров наблюдается впервые за 10 лет, со времен кризиса 2008 года.

Совокупное состояние миллионеров также уменьшились по сравнению с предыдущим годом – почти на 3 процентных пункта, до 68,1 триллиона долларов.

“Падение рынков акций, как правило, бьет особенно сильно”, – прокомментировал ситуацию эксперт компании Клаус Георг Майер.

Германия по-прежнему среди мировых лидеров по количеству долларовых миллионеров. Первое место занимают США, затем следуют Япония, Германия и Китай. Гражданство этих четырех стран имеет более 60 процентов миллионеров в мире.

По материалам УКРИНФОРМ
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