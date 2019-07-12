Кому пересчитают пенсии в 2020 году

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За последнее полугодие в Украине пенсии выросли до более 3 тыс. грн. В декабре обещают снова пересчитать выплаты, некоторых пенсионеров ждет прибавка в 740 грн.
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Новый перерасчет пенсий в этом году привел к увеличению размеров средних выплат:
После сбора данных по инфляции и средней заработной плате, примерно в марте 2020 года, пенсионные выплаты украинцев планируют снова пересчитать.
Как будет рассчитываться прибавка к пенсии:
Трем группам пенсионного возраста стоит ожидать прибавки от пересчета прожиточного минимума:
Конкретные схемы перерасчета прожиточного минимума 2020 года станут известны, когда новый состав парламента примет бюджет.
Прибавки ожидаются еще и в 2019 году. В декабре правительство повысит минимальную пенсию на 74 грн, максимальную – на 740 грн. То есть с декабря украинцы будут получать не менее 1638 грн.
Как правильно посчитать свою пенсию, читайте здесь.
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