Кто получил надбавку к пенсии с июля

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В начале апреля 2019 года автоматический перерасчет пенсии произвели 10 677 лицам, 4448 лицам увеличен общий размер пенсии. А госслужащим размеры пенсий пересматривать не будут.
Об этом сообщается на правительственном портале.
Какие категории населения получили надбавку с июля:
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