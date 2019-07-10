Кто получил надбавку к пенсии с июля

В начале апреля 2019 года автоматический перерасчет пенсии произвели 10 677 лицам, 4448 лицам увеличен общий размер пенсии. А госслужащим размеры пенсий пересматривать не будут.

Об этом сообщается на правительственном портале.

Какие категории населения получили надбавку с июля:

Люди, которые получили инвалидность в ходе Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе (это 43 тыс.) – 5600-10 100 грн.

Военнослужащие – ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС – плюс к пенсии 2000-5000 грн.

Женщины, которые имеют стаж 30 лет и более.