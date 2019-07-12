Минюст выплатит нефтегазовой компании Коломойского 12,5 млн долларов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Киевский апелляционный суд обязал Министерство юстиции Украины выполнить Арбитражное решение Постоянного третейского суда Лондона и возместить компании JKX Oil&Gas более 12,5 млн долларов.
Об этом свидетельствует постановление Киевского апелляционного суда.
Читайте также: Суд снял арест с 415 объектов недвижимости, принадлежащих Коломойскому и партнерам
В октябре 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса отклонил апелляцию Украины на решение Лондонского арбитража, которым тот обязал страну выплатить около 12 млн долларов нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc.
Ранее, 6 февраля 2017 года арбитражный суд вынес решение по этому делу, которым отклонил большинство требований JKX Oil&Gas.
Основаниями для подачи JKX Oil&Gas и аффилированными с ней компаниями иска против Украины были: увеличение Верховной Радой ставки платы за пользование недрами при добыче нефти и газа, запрет Кабмином на закупку газа определенными компаниями у всех поставщиков, кроме “Нафтогаза”, введение правлением НБУ административных мер на валютном рынке.
Крупнейшим акционером компании являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций. Основным активом JKX Oil & Gas в Украине является “Полтавская газонефтяная компания”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
При поступлении в вузы будут требовать обязательное знание английского языкаВчера, 17:40 - 1384 23
ВБ: Необходимо остановить повышение зарплат в УкраинеВчера, 14:45 - 4082 15
Санкции не помешали: Германия нарастила экспорт в РоссиюВчера, 11:45 - 792 10
Метро Киева начинает отказываться от жетоновВчера, 10:33 - 1264 8
Казахстан не будет продавать землю иностранцам5 ч. назад - 247 4
Украинцы стали жертвами новой схемы мошенниковВчера, 19:55 - 7190 2
В Укрэнерго рассказали, как украинцам платить за услуги в июлеВчера, 12:02 - 5064 2
Более 2 тысяч работников Amazon бастуют из-за зарплатыВчера, 13:32 - 4778 1
Кража монет из фонтана стоила туристу 550 евроВчера, 18:31 - 4250 4
ВБ: Необходимо остановить повышение зарплат в УкраинеВчера, 14:45 - 4082 15
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицуВчера, 15:20 - 593 4
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)Позавчера, 15:26 - 1147
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)12.07.2019, 17:34 - 1417
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)11.07.2019, 12:10 - 3506
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)10.07.2019, 12:10 - 680