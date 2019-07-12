Минюст выплатит нефтегазовой компании Коломойского 12,5 млн долларов

Киевский апелляционный суд обязал Министерство юстиции Украины выполнить Арбитражное решение Постоянного третейского суда Лондона и возместить компании JKX Oil&Gas более 12,5 млн долларов.

Об этом свидетельствует постановление Киевского апелляционного суда.

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В октябре 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса отклонил апелляцию Украины на решение Лондонского арбитража, которым тот обязал страну выплатить около 12 млн долларов нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc.

Ранее, 6 февраля 2017 года арбитражный суд вынес решение по этому делу, которым отклонил большинство требований JKX Oil&Gas.

Основаниями для подачи JKX Oil&Gas и аффилированными с ней компаниями иска против Украины были: увеличение Верховной Радой ставки платы за пользование недрами при добыче нефти и газа, запрет Кабмином на закупку газа определенными компаниями у всех поставщиков, кроме “Нафтогаза”, введение правлением НБУ административных мер на валютном рынке.

Крупнейшим акционером компании являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций. Основным активом JKX Oil & Gas в Украине является “Полтавская газонефтяная компания”.