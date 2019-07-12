Суд снял арест с 415 объектов недвижимости, принадлежащих Коломойскому и партнерам

5 июля Печерский райсуд г. Киева удовлетворил ходатайство ООО “Приватофис” и снял арест с 415 объектов недвижимости компании (земельные участки, нежилые, офисные помещения в разных регионах Украины), который был наложен постановлением этого же суда от 05.04.2017 по ходатайству генпрокуратуры в рамках уголовного производства №42017000000000876 (о выдаче ПриватБанком кредитов – в период до национализации и привлечения рефинансирования в НБУ – для связанных лиц на невыгодных условиях, что привело к возникновению задолженности юрлиц перед банком на 373 млн декабря).

Суд констатировал, что к ООО “Приватофис” “не может быть применена мера уголовно-правового характера по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, в том числе, конфискация”, а “арест был наложен без доказательств соразмерности стоимости недвижимого имущества, на которое был наложен арест, с размером ущерба, причиненного уголовным правонарушением, то есть с нарушением п. 4 ч. 2 ст. 173 УПК Украины”(цитаты).

Согласно судебным материалам по уголовному производству №42017000000000876, ПриватБанк предоставил кредит для ООО “Приватофис”. При этом в залог для финучреждения были переданы доли в уставном капитале компании-заемщика, владельцами которых являются в т.ч. ООО “Тайлон”, ООО “Эл Ти Групп”, ООО “Агентство Новый мир”, ООО “Зернопоставка-М”.

На данный момент Хозсуд Днепропетровской области рассматривает дело №904/1520/19 по иску Приватбанка у упомянутым компаниям, а также ООО “Канделла”, ООО “ОПФ”, ООО “Элара”, ООО “Коммунальное обслуживание домов” об обращении взыскания на их доли в уставном капитале ООО “Приватофис” (по договору залога №09/01/K/DZ от 28.03.2016) в счет погашения задолженности ООО “Приватофис” на сумму 689 млн грн.

Кроме этого, Хозсуд Днепропетровской области рассматривает еще ряд исков Приватбанка к ООО “Приватофис” о взыскании задолженности по кредитным договорам от 17.12.2008 на сумму более 500 млн грн.