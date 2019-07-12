Украина продлила эмбарго на российские товары до 2021 года

Кабмин продлил ограничение на ввоз российских товаров до 2021 года.

Соответствующее постановление № 605 от 5 июля в понедельник было обнародовано на сайте Кабинета министров.

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Правительство внесло изменения в постановление от 30 декабря 2015 года № 1147 “О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации”, продлив его действие на 2020 год.

Документ обязывает внести изменения в пункт 1, который теперь звучит как: “Запретить до 31 декабря 2020 (включительно) ввоз на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации, по перечню согласно приложению”.

Постановление теряет силу 1 января 2021 года.