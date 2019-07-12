Boeing 737 MAX возобновит полеты не раньше 2020 года - WSJ

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Полеты авиалайнеров Boeing 737 MAX, которые были приостановлены почти во всем мире после двух авиакатастроф, смогут возобновиться не раньше 2020 года.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Wall Street Journal.
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Как сообщает издание, источники отметили, что авиастроительная корпорация Boeing не сумеет устранить выявленные в конструкции и программном обеспечении самолета недостатки раньше начала 2020 года.
Boeing 737 MAX не летают после того, как две авиакатастрофы этой модели унесли 346 жизней.
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