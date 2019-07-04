Порт «Южный» и кольцевую дорогу вокруг Киева передадут в концессию

Министерство инфраструктуры планирует передать в управление частным компаниям (концессию) морской порт «Южный», железнодорожно-промышленный комплекс порта «Черноморск» и кольцевую дорогу вокруг Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

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В настоящее время эти проекты находятся на этапе подготовки соответствующих документов.

Кроме этого, уже в течение 2019 года в правительстве планируют передать в концессию порты «Ольвия» и «Херсон». Их наметили передать в управление частным инвесторам на 30-35 лет.

Также в правительстве готовятся к передаче в частные руки железнодорожных вокзалов, дороги Львов-Краковец и других инфраструктурных объектов.

Справка Finance.ua:

Закон о концессии украинский парламент принял в первом чтении еще в апреле 2018 года.