В Украине предлагают ввести систему цифровой идентификации граждан

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Советник президента Михаил Федоров предложил на встрече с представителями МВД, ГМС и Минюста ввести в Украине систему цифровой идентификации граждан.
Об этом сообщается на сайте офиса президента Владимира Зеленского.
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“В мире цифровой экономики граждане, бизнес, государство являются участниками невидимого взаимодействия друг с другом через Интернет и различные онлайн-системы, а поэтому для установления доверия, проведения соответствующих транзакций и получения электронных услуг идентификация гражданина или предприятия является важным шагом”, – заявил Федоров.
И добавил, что “благодаря цифровой идентификации удастся сделать настоящий рывок в развитии”.
Федоров считает, что отсутствие единой системы идентификации в Украине отдаляет человека от государственных информационных ресурсов и создает поле для злоупотреблений и махинаций.
Советник Зеленского утверждает, что этот вопрос требует решения еще с 2000 года, когда в Украине впервые начали появляться электронные системы взаимодействия между государством и гражданином.
Отмечается, что введение цифровой идентификации вместе с развитием альтернативных BankID и MobileID изменят “бумажную” систему. Также это является ключевым элементом программ “Государство в смартфоне” и “Цифровая экономика”.
Цифровые идентификаторы граждан позволят реализовать ряд технологических проектов. В частности, автоматическую верификацию данных, электронный перепись населения, модернизацию сферы электронной подписи.
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