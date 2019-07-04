0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 52 0

В Украине предлагают ввести систему цифровой идентификации граждан

В Украине предлагают ввести систему цифровой идентификации граждан

Советник президента Михаил Федоров предложил на встрече с представителями МВД, ГМС и Минюста ввести в Украине систему цифровой идентификации граждан.

Об этом сообщается на сайте офиса президента Владимира Зеленского.

Читайте также: Минфин централизует IT-составляющую управления госфинансами

“В мире цифровой экономики граждане, бизнес, государство являются участниками невидимого взаимодействия друг с другом через Интернет и различные онлайн-системы, а поэтому для установления доверия, проведения соответствующих транзакций и получения электронных услуг идентификация гражданина или предприятия является важным шагом”, – заявил Федоров.

И добавил, что “благодаря цифровой идентификации удастся сделать настоящий рывок в развитии”.

Федоров считает, что отсутствие единой системы идентификации в Украине отдаляет человека от государственных информационных ресурсов и создает поле для злоупотреблений и махинаций.

Советник Зеленского утверждает, что этот вопрос требует решения еще с 2000 года, когда в Украине впервые начали появляться электронные системы взаимодействия между государством и гражданином.

Отмечается, что введение цифровой идентификации вместе с развитием альтернативных BankID и MobileID изменят “бумажную” систему. Также это является ключевым элементом программ “Государство в смартфоне” и “Цифровая экономика”.

Цифровые идентификаторы граждан позволят реализовать ряд технологических проектов. В частности, автоматическую верификацию данных, электронный перепись населения, модернизацию сферы электронной подписи.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.