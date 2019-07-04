Минфин централизует IT-составляющую управления госфинансами

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Кабинет Министров утвердил Концепцию IT-централизации системы управления государственными финансами, согласовал создание управляющего комитета ИTCУГФ и отдельного учреждения, через которые будет осуществляться этот процесс.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
“С того момента, как мы в Минфине уже почти четыре годы назад непосредственно начали раскрывать информацию о бюджете – от транзакций казначейства и до выполнения местных бюджетов – прекрасно понимаем, насколько важны качество и полнота данных о государственных финансах, а также легкость доступа к ним”, – говорит министр финансов Оксана Маркарова.
Утверждение Концепции и ее реализация в 2021 году дает возможность:
Планом действий, в частности, предусмотрено, что IT-функции вновь созданных налоговой и таможенной служб будут полностью переданы в новое учреждение уже до конца текущего года. К концу марта 2020 года туда же перейдут IT-функции Минфина и ГКСУ, а функции ГСФМ – до конца июня 2020 года.
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