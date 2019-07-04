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Минфин централизует IT-составляющую управления госфинансами

Минфин централизует IT-составляющую управления госфинансами

Кабинет Министров утвердил Концепцию IT-централизации системы управления государственными финансами, согласовал создание управляющего комитета ИTCУГФ и отдельного учреждения, через которые будет осуществляться этот процесс.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

“С того момента, как мы в Минфине уже почти четыре годы назад непосредственно начали раскрывать информацию о бюджете – от транзакций казначейства и до выполнения местных бюджетов – прекрасно понимаем, насколько важны качество и полнота данных о государственных финансах, а также легкость доступа к ним”, – говорит министр финансов Оксана Маркарова.

Утверждение Концепции и ее реализация в 2021 году дает возможность:

  • достичь согласованности развития IT-составляющей в ведомствах, входящих в СУГФ;
  • создать единый информационный ландшафт IT-систем;
  • повысить уровень интеграции систем и процессов;
  • ввести единую комплексную политику защиты информации;
  • обновить кадровый состав.

Планом действий, в частности, предусмотрено, что IT-функции вновь созданных налоговой и таможенной служб будут полностью переданы в новое учреждение уже до конца текущего года. К концу марта 2020 года туда же перейдут IT-функции Минфина и ГКСУ, а функции ГСФМ – до конца июня 2020 года.

По материалам Finance.UA
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