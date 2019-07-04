В Киеве выделят 144 миллиона гривен на ремонт улицы Пушкинской

На Пушкинской появятся 52 велопарковки и велодорожки из асфальтобетона на тротуаре и проезжей части.

Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия “Киевавтодор”, пишет Сегодня.

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Компания объявила на это тендер, который планируют провести 19 июня. Согласно техусловиям, на улице заменят дорожное покрытие, установят новое освещение, обустроят дождевую канализацию и поменяют инженерные коммуникации.

А для безопасности пешеходов здесь уложат новую тротуарную плитку и установят дополнительные светофоры на трех регулируемых перекрестках (ул. Пушкинская – бульвар Тараса Шевченко, улица Пушкинская – улица Богдана Хмельницкого, улица Пушкинская – улица Прорезная).

Стоимость заявленных работ — 144 млн грн. Закончить масштабный ремонт улицы планируют уже в конце этого года.