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Киевские мосты: когда завершатся капитальные ремонты

Киевские мосты: когда завершатся капитальные ремонты

Сейчас все силы в столице брошены, чтобы максимально быстро отремонтировать самые проблемные мосты.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

На сегодня 75 столичных мостов, которые построены 40 – 60 лет назад, находятся в аварийном состоянии, три из них – в очень плохом. За последние четыре года в столице было отремонтировано 26 искусственных сооружений (мостов и путепроводов).

Путепровод на Борщаговке

Сейчас настоящий транспортный коллапс и ужасные неудобства для пассажиров вызваны началом ремонта на путепроводе над железнодорожными путями возле станции электрички «Борщаговская».

Сейчас здесь в круглосуточном режиме проводят ремонт. Сняли трамвайные рельсы, восстанавливают железобетонную плиту – основу моста, гидроизоляцию. Затем положат новый асфальт и восстановят трамвайное сообщение по путепроводу. Это произойдет в конце сентября. А полностью восстановить автомобильное движение по одной части путепровода будут пытаться до конца года.

Южный мост

Как сообщили в «Киевавтодоре», Южный мост часто находится на ремонте потому, что конструкцией Южного мостового перехода предусмотрено 46 деформационных швов, 21 из которых капитально отремонтированы в течение 2016 – 2018. В этом году еще 8 деформационных швов будут заменены на новые немецкие швы фирмы «Mayer».

Покрытие на Южном мосту нуждается в ремонте, а учитывая, что много лет средства на ремонт искусственных сооружений не выделялись, в последние 3 – 4 года дорожники вынуждены догонять ремонтные работы, которые в плановом порядке должны были выполняться в течение всех лет эксплуатации моста.

Мост Метро через Русановский пролив

Мост через Русановский пролив ремонтируют по уникальной технологии, которую не использовали в Украине ранее. Мэр столицы Виталий Кличко заверил, что до конца нынешнего года завершится ремонт моста Метро через Русановский пролив.

До конца года запустят движение по новому Шулявскому путепроводу

Сейчас на Шулявском путепроводе устанавливают второй гигантский стальной пролет.

Как пишет пресс-служба КГГА, по словам Виталия Кличко, Шулявский мост обойдется бюджету почти в 1 миллиард гривен.

А реконструкция моста Патона – почти в 5 млрд гривен, достройка Подольско-Воскресенского моста – около 6 – 7 млрд гривен. К концу следующего года планируется запустить автосообщение между левым и правым берегом через Подольско-Воскресенский мост.

По материалам Вечірній Київ
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