Как менялся курс гривны к доллару в начале лета за последние 5 лет

В последнее время гривна укрепилась по отношению к доллару. В Национальном банке это объясняют значительным предложением иностранной валюты в течение июня и тем, что НБУ пополнял резервы через валютные интервенции.

Аналитический портал «Слово и Дело» посмотрел, как менялся курс гривны к доллару в начале лета в течение последних 5 лет.

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Для сравнения аналитики брали курс гривны к доллару с апреля по июль каждого года и вычислили в процентах его колебания помесячно и в целом за четыре месяца. Для удобства точкой отсчета взяли 9 апреля и 9 июля.

Так, в 2014 году 9 апреля 1 доллар стоил 11,88 гривны, а в следующем месяце – 11,59, то есть подешевел на 2,4%, а уже в июне – подорожал на 2%. Всего с апреля по июль доллар подешевел на 1,9%.

В следующем году 9 апреля за доллар нужно было заплатить уже 23,51 гривны, а в мае – 20,72 (дешевле на 11,9%). К июлю доллар немного подорожал – до 21,97 гривны, а всего за 4 месяца гривна укрепилась на 6,5%.

В 2016 и 2017 годах с апреля по июль доллар подешевел на 3,8%.

В апреле 2018-го за доллар надо было отдать 26,07 гривны и в течение четырех месяцев гривна потеряла 1% стоимости.

В этом году с апреля по июль украинская валюта укрепилась с 26,64 гривны за доллар до 25,60 гривны, то есть на 4%.

В основном, укрепление гривны с апреля по июль является сезонным, когда украинцы тратят больше денег на Пасху, а потом на период отпусков и подготовку детей к школе.