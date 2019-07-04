Apple обновила модельный ряд MacBook и MacBook Air

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Корпорация Apple обновила модельный ряд своих ноутбуков MacBook Pro и MacBook Air.
Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник в новостном разделе сайта компании.
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Отныне все портативные компьютеры линейки Apple с пометкой Pro будут оснащены многофункциональной сенсорной панелью Touch Bar даже в начальной комплектации. При этом минимальная диагональ экрана, который теперь будет поддерживать технологию точной передачи цвета True Tone, в данных устройствах будет увеличена с 12 до 13 дюймов. В корпорации также подчеркнули, что новые MacBook Pro будут поставляться с «вдвое более мощными процессорами».
Более простые по функционалу MacBook Air также получат поддержку технологии True Tone. В компании также анонсировали выпуск новой версии операционной системы macOS, которая получит название Catalina и станет доступна для скачивания уже этой осенью. В ней среди прочего появится новая функция Sidecar, которая позволит использовать планшетный компьютер iPad в качестве второго монитора для компьютеров Apple.
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