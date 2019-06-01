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На конференции WWDC-2019 компания Apple представила новую версию iOS.
Первый фокус iOS 13 — производительность. Компания на 60% уменьшила вес обновлений, а также вдвое ускорила запуск программ.
Второе важное изменение — нативная темная тема (Dark Mode). Ее поддерживают все предустановленные приложения и системные компоненты (уведомления, виджеты, клавиатура). Также появился ввод при помощи свайпов — можно набирать целые слова и фразы, не отрывая палец от экрана.
Apple улучшила процесс шеринга — когда вы делитесь контентом, система будет подсказывать действия на основе вашей предыдущей активности и личности получателя.
Safari получил упрощенное управление размером шрифта на странице. В Mail появилось продвинутое форматирование и поддержка сторонних шрифтов. В Notes появились папки, в которые можно группировать заметки, которыми вы поделились.
Серьезные изменения настигли Reminders. Теперь приложение поддерживает умные ввод — программа автоматически распознает контекстуальные элементы напоминания (время, контакты, локации). Полностью изменился дизайн: напоминания можно группировать по статусу, присваивать спискам иконки. Также можно создавать подзадачи.
Еще один фокус iOS 13 — безопасность. Apple изменила процесс работы с данными о местоположении. Теперь можно разрешить приложению воспользоваться локацией только однажды — так сервисы не будут постоянно следить за пользователями.
Помимо этого, Apple запустила собственный способ аутентификации — кнопку Sign in with Apple. Это позволит войти на сайт или в приложение с помощью своего Apple ID, не беспокоясь о рекламном трекинге.
Apple разработала собственную систему индивидуальных имейлов — так можно создавать почту для каждого приложения. Оттуда сообщения будут отправляться на реальный email-адрес. Благодаря этому, программы не будут захламлять основной аккаунт. «Одноразовые» учетки можно будет быстро отключить.
Система HomeKit получила поддержку видеостриминга с камер наблюдения. При наличии HomePod, колонка возьмет на себя видеопроцессинг.
Аватарки Memoji стали доступнее — на их основе можно создавать наборы стикеров. Они будут доступны в других приложениях и на других устройствах (с процессором A9 и позже).
Изменилась «Камера» и приложение «Фото». В камере появилась настройка имитации портретного света (можно регулировать его силу). Также улучшилось редактирование фото и видео — в iOS 13 можно детальнее калибровать свет, положение и другие параметры изображений и роликов.
Галерея научилась автоматически группировать и убирать из ленты повторяющиеся фото, а также скриншоты, снимки чеков и другие кадры такого содержания. Остальные снимки будут группироваться по годам и месяцам.
AirPods в iOS 13 научились «проговаривать» уведомления, если приложение интегрировано с SiriKit. Кроме того, можно удобно делиться музыкой — два человека с AirPods могут просто приложить свои iPhone друг к другу. Тот же трюк работает с HomePod — если приложить к нему iPhone, колонка перехватит трек или подкаст из смартфона.
HomePod получил поддержку персонализации — теперь колонка будет распознавать пользователей и давать релевантные ответы. Музыкальные рекомендации тоже будут персонализированными.
Siri будет звучать натуральнее (по крайней мере, на английском). Вместо «склейки» отдельных звуков, Apple перешла к генерированию фраз при помощи искусственного интеллекта. Речь Siri стала плавнее и легче для распознавания.
Программа Shortcuts стала предустановленной, изменила дизайн главного экрана и научилась предлагать автоматизации на основе предыдущей активности.
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