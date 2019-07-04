Еще две страны хотят перейти на евро

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Болгария и Хорватия хотят к 2023 году вступить в зону общей валюты евро. Загреб уже обратился с соответствующим заявлением, чтобы включить куну в Европейский механизм валютных курсов ERM2, обязательный для стран-кандидатов.
Об этом пишет Сегодня.
Как отмечается, после Brexit, который должен состояться 31 октября, еще больше стран-участниц ЕС будут стремиться к внедрению валюты евро. С 1 ноября к еврозоне будет принадлежать 70% евросоюзних государств, в которых живет 77% жителей ЕС.
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После вступления Болгарии и Хорватии вне еврозоны останутся Польша, Венгрия, Чехия, Швеция и Дания. Пока конкретной даты перехода на евро не определила Румыния, но о таких планах Бухарест уже сообщил.
Членами зоны евро являются на настоящий момент 19 государств. Для вступления в сообщество страна-кандидат должна два года оставаться членом ERM 2, удерживая свою валюту. Кроме того, она должна выполнить критерии: максимальный дефицит бюджета не должен превышать 3% ВНП; размер госдолга — 60% ВВП; инфляция не должна быть более чем на 1,5% выше, чем средний уровень инфляции в трех странах ЕС с самыми низкими ее показателями.
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