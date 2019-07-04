Президент подписал указ о снятии препятствий для бизнеса на таможне

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ для предотвращения создания препятствий для бизнеса на таможне.

Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук во время брифинга.

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Как отметил Гончарук, суть указа сводится к решению тактических вещей.

“Во-первых, это решение проблемы так называемых “писем счастья”. Это означает, что силовые органы имели практику, когда присылали специальное письмо на таможню для того, чтобы создать препятствия для бизнеса. Это сотни случаев в месяц”, – сообщил он.

Гончарук заявил, что внимание правоохранительных органов обратили на то, что этого делать больше нельзя. “Если практика будет продолжаться, мы примем действия для ее прекращения”, – рассказал Гончарук.