Президент подписал указ о снятии препятствий для бизнеса на таможне

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ для предотвращения создания препятствий для бизнеса на таможне.
Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук во время брифинга.
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Как отметил Гончарук, суть указа сводится к решению тактических вещей.
“Во-первых, это решение проблемы так называемых “писем счастья”. Это означает, что силовые органы имели практику, когда присылали специальное письмо на таможню для того, чтобы создать препятствия для бизнеса. Это сотни случаев в месяц”, – сообщил он.
Гончарук заявил, что внимание правоохранительных органов обратили на то, что этого делать больше нельзя. “Если практика будет продолжаться, мы примем действия для ее прекращения”, – рассказал Гончарук.
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