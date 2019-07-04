В Украине появился новый сегмент финансового рынка

Продажа сложных финансовых инструментов стимулирует развитие инфраструктуры системы.

Об этом рассказал директор, глава подразделения по управлению локальными активами ICU Григорий Овчаренко.

«Интерес к этой сфере подталкивает к развитию нового направления, которого еще не было в Украине. Это категория финансовых консультантов», – сообщил Григорий Овчаренко.

По его мнению, этот вид деятельности переживает свой рассвет.

«Этот сегмент развивается очень быстро, появляются компании, основной деятельностью которых является финансовое консультирование», – отметил эксперт.

По его словам, Нацкомиссия по ценным бумагам изучала возможность лицензирования такой деятельности, но чиновники пока не определились.

«Развитие цифровых услуг будет подталкивать к проникновению различных финансовых инструментов. У нас тоже есть мобильное приложение по продаже ОВГЗ, которое мы собираемся выдать на-гора в ближайшей перспективе», – отметил Григорий Овчаренко.