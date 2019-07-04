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Киев закупил новые троллейбусы с кондиционерами

Киев закупил новые троллейбусы с кондиционерами

КП «Киевпасстранс» приобрело пять новых троллейбусов длиной 18,75 м. До конца июля планируется поставка еще восьми таких троллейбусов.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

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Троллейбусы инклюзивные – они оборудованы откидным пандусом, внешним аудиоинформатором для пассажиров с нарушениями зрения и системой видеонаблюдения, а также кондиционером.

До конца года Киев получит 55 троллейбусов «Богдан Моторс».

По материалам ua.news
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