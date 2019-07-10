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Сколько украинцев в Польше находятся нелегально

Сколько украинцев в Польше находятся нелегально

В Польше наибольшую группу нелегально трудоустроенных иностранцев составляют граждане Украины.

Как сообщает Польское радио, в Польше наибольшее число нетрудоутроенных граждан составляют украинцы. Кроме наших сограждан нелегально работают граждане Беларуси, Грузии и Молдовы.

Как сообщают в Государственной инспекции труда Польши, таких граждан штрафовали на 600 тыс. злотых.

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Где чаще всего работают нелегалы – строительство, торговля и услуги.

Как наказывают работодателя – штраф 30 000 злотых.

  • Штраф налагается также на работников, которые работают нелегально.

Справка Finance.ua

  • Работающие в Польше граждане Украины обеспечивают 20% экономического роста страны.
  • В 2018 году иностранцам в Польше было выдано почти 329 тысяч разрешений на работу, 70% из которых получили украинцы.
По материалам Finance.UA
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