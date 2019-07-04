Польша заинтересована в «трудотрядах» для украинской молодежи

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По данным Польского Радио, в Польше постоянно растет спрос на украинских студентов-заробитчан, а польские работодатели все чаще обращаются за помощью в трудоустройстве студентов из Восточной Европы. Только за первый год работы проекта EdWork.pl в Польше трудоустроились более 1000 студентов из Украины и Беларуси.
Программа, стартовавшая в июне 2018 под патронатом Парламента студентов Польши, предусматривает поиск временного заработка, а также постоянной работы как для иностранных студентов, обучающихся в Польше, так и для студентов вузов из стран Восточной Европы.
“Польские работодатели понимают необходимость увеличения зарплаты для работающей молодежи. Сегодня иностранные студенты в Польше могут зарабатывать по 3000 злотых в месяц (примерно 21 тыс грн)”, — сказал координатор программы Кирилл Салата.
По его словам, проект также меняется в соответствии с ожиданиями молодежи. Так, все чаще появляются вакансии, напоминающие классические молодежные трудовые отряды, куда студенты могут устроиться целой компанией. Также там заявляют, что учли пожелания студентов по жилищным условиям и зарплате.
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