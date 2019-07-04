Суд заморозил 145 миллионов дивидендов, которые "Газпром" должен был получить от Nord stream

Британский суд заморозил выплату 145 миллионов долларов дивидендов дочерней компании Газпрома Nord stream, которая эксплуатирует газопровод “Северный поток”.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

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“Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в пределах иска Нафтогаза обязал Газпром в случае получения дивидендов от Nord Stream внести 145 млн долларов с принадлежащей ему суммы на счет суда в качестве гарантии выполнения требований суда”, – говорится в сообщении.

Кроме этого, суд обязал “Газпром” получать согласие “Нафтогаза” на выплату дивидендов Nord stream.

Решение приняли в рамках выполнения приговора Стокгольмского арбитража.