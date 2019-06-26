"Нафтогаз": нам нужно готовиться к полному прекращению транзита

“Нафтогаз” предупредил, что нужно готовиться к полному прекращению транзита газа через Украину.

Об этом пишет директор по развитию бизнеса НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко на Facebook.

“Поэтому нам и нужна помощь наших международных партнеров, в частности привлечение Европейской комиссии к переговорам по транзиту. С другой стороны, именно поэтому нам нужно готовиться к полному прекращению транзита. Эта подготовка пока оказалась под угрозой, в частности через ошеломляющее падение собственной добычи газа”, — отметил он.

Справка Finance.ua