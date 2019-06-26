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"Нафтогаз": нам нужно готовиться к полному прекращению транзита

"Нафтогаз": нам нужно готовиться к полному прекращению транзита

“Нафтогаз” предупредил, что нужно готовиться к полному прекращению транзита газа через Украину.

Об этом пишет директор по развитию бизнеса НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко на Facebook.

“Поэтому нам и нужна помощь наших международных партнеров, в частности привлечение Европейской комиссии к переговорам по транзиту. С другой стороны, именно поэтому нам нужно готовиться к полному прекращению транзита. Эта подготовка пока оказалась под угрозой, в частности через ошеломляющее падение собственной добычи газа”, — отметил он.

Справка Finance.ua

  • Ранее сообщалось, Нафтогаз обжаловал постановление правительства о выплате 90% своей прибыли за 2018 год в виде дивидендов в бюджет и уплатил лишь треть от этой суммы – 30%.
По материалам Finance.UA
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