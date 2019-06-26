"Нафтогаз": нам нужно готовиться к полному прекращению транзита

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“Нафтогаз” предупредил, что нужно готовиться к полному прекращению транзита газа через Украину.
Об этом пишет директор по развитию бизнеса НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко на Facebook.
“Поэтому нам и нужна помощь наших международных партнеров, в частности привлечение Европейской комиссии к переговорам по транзиту. С другой стороны, именно поэтому нам нужно готовиться к полному прекращению транзита. Эта подготовка пока оказалась под угрозой, в частности через ошеломляющее падение собственной добычи газа”, — отметил он.
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