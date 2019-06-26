На двух киевских трассах появились зарядки для электрокаров

Сеть электрических зарядок Strum установила первые зарядки за пределами Киева. Они появились на трассах Киев-Львов и Киев-Одесса.
В приложении Strum зарядки обозначаются как нерабочие, но ими уже можно пользоваться.
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На трассе Киев-Одесса появились четыре зарядки электромобилей. Расстояние между ними составляет около 120 километров. Последнюю электрозаправку установили в Одессе в районе аэропорта.
Еще четыре зарядки установили на трассе из Киева во Львов – в Житомирской, Ровенской и Львовской областях.
Назар Шимоне-Давида, сооснователь Tesla Club и стартапа Go To-U, сообщил о том, что зарядки мощностью 50 кВт позволяют зарядить автомобиль за 20-25 минут на 250 километров пути.
“Поздравляем наших коллег из Strum с запуском скоростных зарядных станций между основными городами Украины. Это, собственно, то, чего не хватало для свободного и быстрого передвижения на любом электромобиле… Самое большое расстояние между зарядками 120 км…” – написал сооснователь Tesla Club в Facebook.
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