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Владельцев электромобилей с июля ждут нововведения

Владельцев электромобилей с июля ждут нововведения

В Украине утвердили нормы проектировки парковок с установкой обязательных зарядных станций для электрических транспортных средств.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Специализированных зон должно быть не менее 5% от общего количества паркомест.

“Украина активно приобщается к процессу перехода на экологические транспортные средства. Например, в 2015 году в стране насчитывалось всего 500 электрокаров, а сейчас почти 13 000. Только этой весной спрос на электромобили среди украинских вырос на 67%. В связи с этим строительные нормы потребовали некоторых доработок”, – отметил он.

Новая норма начинает действовать – с 1 июля этого года.

  • С июля все новые или реконструированные парковки должны обязательно строиться с соблюдением этого требования.
  • К 2030 году все парковки должны быть оснащены электрозарядками в ста процентах случаев.
По материалам Finance.UA
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