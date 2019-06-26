Владельцев электромобилей с июля ждут нововведения

В Украине утвердили нормы проектировки парковок с установкой обязательных зарядных станций для электрических транспортных средств.
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.
Специализированных зон должно быть не менее 5% от общего количества паркомест.
“Украина активно приобщается к процессу перехода на экологические транспортные средства. Например, в 2015 году в стране насчитывалось всего 500 электрокаров, а сейчас почти 13 000. Только этой весной спрос на электромобили среди украинских вырос на 67%. В связи с этим строительные нормы потребовали некоторых доработок”, – отметил он.
Новая норма начинает действовать – с 1 июля этого года.
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