0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 9 0

«Северный поток-2» планируют построить в обход Дании

«Северный поток-2» планируют построить в обход Дании

Компания Nord Stream 2 отозвала заявку по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм, прекращая таким образом процесс рассмотрения заявки, длившийся более двух лет.

Об этом заявил исполнительный директор компании Маттиас Варниг, говорится в сообщении на сайте Nord Stream 2.

Читайте также: Газпром построил почти 60% «Северного потока-2»

«Этот шаг был необходим, поскольку более чем за два года с момента подачи этой заявки предыдущее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято», – пояснил он.

28 июня компания передала официальное письмо относительно такого решения в Датское энергетическое агентство.

Варниг отметил, что компании Nord Stream 2, а также ее инвесторам, нужна законодательная определенность и защита правомерных ожиданий, то есть прозрачный и предсказуемый процесс принятия решения, особенно с учетом того, что в водах четырех других стран строительство газопровода находится на продвинутом этапе.

Заявка по маршруту на юго-восток от острова Борнхольм еще находится на стадии рассмотрения, и компания продолжит работу с датскими компетентными органами для достижения согласия по своевременному маршруту на континентальном шельфе.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.