«Северный поток-2» планируют построить в обход Дании

Компания Nord Stream 2 отозвала заявку по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм, прекращая таким образом процесс рассмотрения заявки, длившийся более двух лет.
Об этом заявил исполнительный директор компании Маттиас Варниг, говорится в сообщении на сайте Nord Stream 2.
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«Этот шаг был необходим, поскольку более чем за два года с момента подачи этой заявки предыдущее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято», – пояснил он.
28 июня компания передала официальное письмо относительно такого решения в Датское энергетическое агентство.
Варниг отметил, что компании Nord Stream 2, а также ее инвесторам, нужна законодательная определенность и защита правомерных ожиданий, то есть прозрачный и предсказуемый процесс принятия решения, особенно с учетом того, что в водах четырех других стран строительство газопровода находится на продвинутом этапе.
Заявка по маршруту на юго-восток от острова Борнхольм еще находится на стадии рассмотрения, и компания продолжит работу с датскими компетентными органами для достижения согласия по своевременному маршруту на континентальном шельфе.
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