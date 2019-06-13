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Газпром построил почти 60% «Северного потока-2»

Газпром построил почти 60% «Северного потока-2»

Российский газовый монополист Газпром сообщил о завершении 59% морского газопровода в обход Украины «Северный поток-2».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы российской компании.

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Отмечается, что по состоянию на 19 июня подрядчики Газпрома проложили уже 1450 километров труб газопровода. На данный момент работы по укладке труб ведутся в водах Финляндии.

Кроме этого продолжают строить наземную инфраструктуру для «Северного потока-2» на территории Германии и России.

По материалам hromadske.tv
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