США прекращают технологическую блокаду Huawei

США прекращают технологическую блокаду китайского телекоммуникационного концерна Huawei – одного из крупнейших поставщиков оборудования для мобильных сетей и второго по величине в мире производителя смартфонов.
Об этом на пресс-конференции по итогам саммита стран “большой двадцатки” в Осаке в субботу сказал президент США Дональд Трамп, передает “Немецкая волна”.
Читайте также: Google лишится 700-800 миллионов пользователей, если Huawei откажется от Android
“Я согласился вновь разрешить продажу технологических продуктов Huawei”, – сказал президент США.
Соответствующее обещание Трамп дал председателю КНР Си Цзиньпину во время личной встречи на полях саммита.
Президент США отметил, что американские компании, которые поставляют Huawei комплектующие, были недовольны запретом на сотрудничество с этим китайским концерном.
Ранее Трамп внес Huawei в черный список, объявив его угрозой для безопасности США. Тем самым он сильно ограничил деловые операции американских предприятий с китайским концерном.
На пресс-конференции по итогам саммита G20 Трамп сказал, что окончательно вопрос о Huawei должен быть решен на торговых переговорах между США и Китаем.
На встрече в Осаке Трамп и Си Цзиньпин договорились возобновить переговоры с целью урегулирования торгового конфликта между США и КНР, от которого страдают экономики не только двух стран, но и всего мира.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы платят за свет в 2,5 раза меньше россиян и белорусов – министр энергетикиВчера, 10:19 - 1777 12
Эксперты назвали минусы решения о повышении пенсий с 1 июляВчера, 13:25 - 17714 3
В Украине дешевеют помидорыВчера, 06:03 - 837 3
BMW отказывается от электромобилей на следующие 5 летВчера, 23:00 - 6875 2
Половина аграрных предприятий Украины убыточнаВчера, 09:39 - 714 2
Эксперты назвали минусы решения о повышении пенсий с 1 июляВчера, 13:25 - 17714 3
Обнародовали рейтинг лучших машин для путешествийВчера, 21:03 - 9566 1
BMW отказывается от электромобилей на следующие 5 летВчера, 23:00 - 6875 2
С июля в крупных городах появятся перехватывающие автостоянкиВчера, 12:13 - 6286 1
НБУ развеял мифы о новой 1000-гривневой банкнотеВчера, 11:34 - 2583
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 393
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 4102 1
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 3887
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 23194 27
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 5513 1