На недавней конференции разработчиков Google I/O 2019 торжественно было объявлено, что во всем мире насчитывается более 2,5 млрд активных устройств, работающих под управлением ОС Android. Два года назад на конференции Google I/O 2017 компания говорила о 2 млрд активных пользователей. И если ситуация с Huawei, которая выступает одним из крупнейших производителей устройств с Android, не разрешится, то мобильная ОС Google вскоре испытает серьезное замедление темпов роста.
В свежем интервью CNBC основатель Huawei Рен Женфей, который ранее оценил свои потери из-за санкций США, заявил, что Google лишится 700-800 миллионов пользователей, если Huawei откажется от Android.
Как известно, сейчас Huawei активно готовится к запуску собственной ОС, которая будет называться HongMeng, Ark или Oak в различных странах мира. Сейчас известно, что новая ОС Huawei разрабатывается с 2012 года, она полностью совместима с приложениями, которые работают на платформе Android, и тестируется на 1 млн устройств.
Кроме этого, с тестированием HongMeng помогает крупнейший интернет-провайдер в Китае Tencent, а также производители смартфонов Xiaomi, Oppo и Vivo. То есть, если в конечном итоге вместе с Huawei от Android откажутся и другие китайские производители смартфонов, пускай частично на рынке Китая, то это еще сильнее ударит по Google.
Собственно, Google одной из первых высказывала опасения в связи с ситуацией, отмечая, что фирменная ОС Huawei подвергнет угрозе национальные интересы США.
Основатель Huawei в очередной раз дал ясно понять, что его компания не заинтересована в отказе от Android, отметив, что у Huawei и Google «общие интересы». Затем он добавил, что Huawei готова к худшему сценарию с отказом от Android, выразив уверенность, что компания переживет эти временные трудности и возобновит рост через пару лет.
Ожидается, что операционная система Huawei дебютирует в конце сентября или начале октября. Новые данные указывают, что она начнет распространяться с устройств среднего класса.
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