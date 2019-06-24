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Система монетизации субсидий в Украине пока нерабочая - "Нафтогаз"

Система монетизации субсидий в Украине пока нерабочая - "Нафтогаз"

Модели монетизации субсидий, которую на протяжении последних трех лет пытается ввести правительство, трижды менялись, и только в марте состоялась первая волна реальной монетизации.

Об этом рассказал заместитель начальника департамента энергоэффективности “Нафтогаза” Алексей Хабатюк в интервью ЭП.

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По его словам, что такое монетизация – прописано в законе “О жилищно-коммунальных услугах”.

“Там написано, что это выплата жилищных субсидий в денежной форме потребителю жилищно-коммунальных услуг. Что такое субсидия? Это деньги. Кто их получает? Потребитель ЖКУ. Два ключевых момента: деньги – потребителю”, – пояснил он.

Однако, по словам Хабатюка, правительство делало попытки под “монетизацией” протащить другие формы.

“Перевод средств поставщикам услуг через местные бюджеты, перевод средств поставщикам услуг через Ощадбанк. Это тоже называлось монетизацией”, – отметил Хабатюк.

И только в марте 2019 года, по словам представителя “Нафтогаза”, состоялась первая волна реальной монетизации – перевод денег непосредственно потребителю.

“Эту форму монетизации мы считаем правильной, именно такая форма предусмотрена в законе. Законодатель, когда принимал закон, имел в виду именно это”, – подчеркнул он.

По материалам Економічна Правда
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