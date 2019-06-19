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Пенсионный фонд сократил выплату субсидий

Пенсионный фонд сократил выплату субсидий

Пенсионный фонд Украины 25 июня завершил финансирование пенсий за июнь и жилищных субсидий за май 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook.

По данным фонда, в июне направлено:

  • на пенсии – 33,9 млрд грн,
  • на жилищные субсидии – 97,6 млн грн.

На пенсии за май направлено 33,83 млрд грн, на жилищные субсидии за апрель – 1,82 млрд грн.

Напомним, с 1 июля состоится очередной этап перерасчета пенсий:

  • Для женщин, которые имеют стаж более 30 лет.
  • Для мужчин, со стажем более 35 лет.

Пенсии будут составлять не менее 2 тыс. грн.

Главные способы увеличить размер будущей выплаты:

  • Работать официально. Чем выше “белая” зарплата, тем лучше.
  • Выйти на пенсию позже. За каждый месяц отсрочки выплаты ее размер увеличивается на 0,5%.
По материалам Finance.UA
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