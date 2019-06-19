Пенсионный фонд сократил выплату субсидий

Пенсионный фонд Украины 25 июня завершил финансирование пенсий за июнь и жилищных субсидий за май 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook.
По данным фонда, в июне направлено:
На пенсии за май направлено 33,83 млрд грн, на жилищные субсидии за апрель – 1,82 млрд грн.
Напомним, с 1 июля состоится очередной этап перерасчета пенсий:
Пенсии будут составлять не менее 2 тыс. грн.
Главные способы увеличить размер будущей выплаты:
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