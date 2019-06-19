Стало известно, во сколько обошлись государству суды с Коломойским

Судебные процессы, инициированные Игорем Коломойским против Украины в борьбе за ПриватБанк, обошлись в 2018 году государству в 600 миллионов гривен.

Об этом пишет НВ Бизнес со ссылкой на источник, осведомленный на юридическом рынке.

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“Другая сторона судебных процессов несет примерно такие же затраты на суды”, – сказал собеседник издания.

По словам зампред правления ПриватБанка Галины Пахачук, сейчас по Привату проходит 600 ключевых судебных процессов, 4,8 тыс. менее знаковых, а с учетом розничных клиентов банка – 238 тыс..

“Это фактически 60% судебных исков всей банковской системы по разным спорам”, – сообщала ранее Пахачук.

Судебные процессы по ПриватБанку проходят в Украине, Европе (Лондон, Женева, Кипр) и США.