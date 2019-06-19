Правительство продолжает отстаивать интересы государства в судах по ПриватБанку — Маркарова

Правительство Украины продолжает отстаивать свою позицию в судах против бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского. Об этом в комментарии Bloomberg сообщила министр финансов Оксана Маркарова.
«У нас явно много судебных дел, как в Украине, так и за ее пределами — не всегда можно выиграть все», — сказала она.
«Мы сделали все, чтобы создать в этом банке нормальное корпоративное управление. Мы сделали все, чтобы восстановить нормальную банковскую практику, и банк развивается», — добавила она.
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