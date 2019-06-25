Instagram сфокусируется на ритейле

Социальная сеть Instagram будет больше внимания уделять продажам товаров через свое приложение.
Об этом в интервью Financial Times заявил глава компании Адам Моссери.
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В марте 2019 года Instagram начал тестировать функцию покупки товаров, не выходя из приложения. По словам господина Моссери, Instagram поможет связать продавцов, покупателей и «влиятельных лиц» приложения. Однако для этого необходимо развитие инфраструктуры и повышение безопасности сервиса.
Адам Моссери возглавил Instagram в ноябре 2018 года. Соцсеть принадлежит Facebook, ее стоимость оценивается около $158 млрд. Доходы от рекламы в нынешнем году составят $15,8 млрд, что составит практически четверть доходов Facebook. Аналитики из Deutsche Bank считают, что Instagram сможет принести $10 млрд доходов от продаж товаров уже к 2021 году.
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