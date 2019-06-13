Huawei обещает вернуть деньги за смартфоны, если приложения Google и Facebook перестанут работать

Не так давно основатель и генеральный директор китайской Huawei Рэн Чжэнфэй (Ren Zhengfei) рассказал о том, что продажи смартфонов компании упали на 40 %. В денежном выражении падение продаж смартфонов может обернуться убытками в размере $30 млрд.

Чтобы хоть как-то замедлить падение продаж смартфонов, китайская компания разработала программу гарантии, в рамках которой обещается возмещение полной стоимости смартфонов Huawei, в случае, если на устройствах перестанут работать популярные приложения, в том числе Google Play Store, WhatsApp, Facebook, YouTube, Gmail, Instagram и др. Гарантия считается действительной, если указанные ранее приложения перестанут работать на смартфонах Huawei в течение двух лет с момента покупки.

В сообщении Huawei Central говорится о том, что компания готова полностью возместить расходы покупателей, если на приобретённых смартфонах перестанут работать приложения Google и Facebook.

Стоит отметить, что в настоящее время эта «специальная гарантия» действительна только на Филиппинах. Таким образом, китайский производитель старается замедлить падение продаж смартфонов и повысить доверие клиентов.

Представители Huawei подтвердили введение «специальной гарантии» и сообщили о том, что данная инициатива исходила от дистрибьюторов, с которыми сотрудничает Huawei. Учитывая, что продажи смартфонов китайской компании продолжают снижаться, в будущем «специальная гарантия» может стать актуальной для рынков разных стран.