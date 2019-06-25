Какие авто 2019 года плохо защищены от угона - исследование

По состоянию на июнь 2019 года плохую антиугонную систему получили новые модели DS3 Crossback, Mazda 3, Toyota RAV-4 и Volvo S60.
Об этом говорится в новом исследовании экспертов по безопасности Thatcham Research.
Читайте также: Какие иномарки сильнее всего дешевеют после трех лет пробега
Всего было проверено семь популярных моделей, которые появились в июне, и четыре из них получили оценку “бедная защита”. В то же время три других авто были названы надежными и получили отметку “превосходно”.
Так, по мнению экспертов, угнать более сложно автомобили BMW 7 Series, BMW X7 и Porsche 911.
Также в подборку попали модели, которые были выпущены в мае. Так, звание надежных получили машины Audi e-tron, Jaguar XE, Land Rover Evoque, Mercedes B-Class и Porsche Macan.
Более “бедную” защиту имеют автомобили Ford Mondeo, Hyundai Nexo, Kia Proceed, Lexus UX и Toyota Corolla Hybrid.
При этом была и категория “неприемлимая защита”. Туда попал всего один автомобиль – Suzuki Jimny.
В целом рейтинг был составлен на основе тестов, среди которых: насколько авто легко открыть без ключа при помощи посторонней электроники и тест бортового диагностического порта, который показывает, можно ли взломать это устройство, что позволит кодировать пустые ключи для использования с авто.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мошенники на OLX обманули украинца на 43 тысячиВчера, 18:30 - 8980 11
Нафтогаз может в августе приостановить импорт газа из-за отсутствия финансирования - КоболевВчера, 08:46 - 1029 10
Зеленский внес в Раду законопроект об изменении "Роттердам+" на "Роттердам-"Вчера, 10:01 - 2605 8
Конгресс США принял санкции против "Северного потока-2"Вчера, 11:15 - 1520 6
Обновление MIUI выводит из строя смартфоны XiaomiВчера, 03:00 - 23672 6
Мошенники на OLX обманули украинца на 43 тысячиВчера, 18:30 - 8980 11
Создатель USB объяснил, почему флешку почти невозможно вставить правильно с первого раза11 ч. назад - 5529 5
Как вы оцениваете появление купюры в 1000 гривен? (опрос)Вчера, 18:33 - 2563 4
В каких зарубежных магазинах скупаются украинцы4 ч. назад - 1918
Две авиакомпании прекращают полеты в УкраинуВчера, 15:30 - 1459 1
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5GПозавчера, 15:10 - 246
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 3518
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 3531
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 22578 27
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 5043 1