Какие авто 2019 года плохо защищены от угона - исследование

По состоянию на июнь 2019 года плохую антиугонную систему получили новые модели DS3 Crossback, Mazda 3, Toyota RAV-4 и Volvo S60.

Об этом говорится в новом исследовании экспертов по безопасности Thatcham Research.

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Всего было проверено семь популярных моделей, которые появились в июне, и четыре из них получили оценку “бедная защита”. В то же время три других авто были названы надежными и получили отметку “превосходно”.

Так, по мнению экспертов, угнать более сложно автомобили BMW 7 Series, BMW X7 и Porsche 911.

Также в подборку попали модели, которые были выпущены в мае. Так, звание надежных получили машины Audi e-tron, Jaguar XE, Land Rover Evoque, Mercedes B-Class и Porsche Macan.

Более “бедную” защиту имеют автомобили Ford Mondeo, Hyundai Nexo, Kia Proceed, Lexus UX и Toyota Corolla Hybrid.

При этом была и категория “неприемлимая защита”. Туда попал всего один автомобиль – Suzuki Jimny.

В целом рейтинг был составлен на основе тестов, среди которых: насколько авто легко открыть без ключа при помощи посторонней электроники и тест бортового диагностического порта, который показывает, можно ли взломать это устройство, что позволит кодировать пустые ключи для использования с авто.