Какие иномарки сильнее всего дешевеют после трех лет пробега

Иномарки теряют более трети стоимости после трехлетнего пробега. Компания iSeeCars исследовала более 5 млн сделок по продаже машин в Европе, и высчитала, что в среднем автомобиль дешевеет на 38,2% через 3 года.

Это средний показатель, максимальный же намного выше — 55,8%. Он пришелся на Acura RLX. Исследователи выяснили, что быстрее всего дешевеют авто премиум-класса.

Десятка самых быстро дешевеющих машин выглядит следующим образом:

Acura RLX — на 55,8% (до $28,3 тыс.),

Lincoln MKZ — на 55,6% (до $19,9 тыс.),

Mercedes-Benz E-Class — на 55,4% (до $31,05 тыс.),

Jaguar XF — на 54,8% (до $30,3 тыс.),

Cadillac XTS — 54,5% (до $26,3 тыс.),

Lincoln MKZ Hybrid — 54,5% (до $20,03 тыс.),

Kia K900 — 54,4% (до $26,5 тыс.),

BMW 5 Series — на 53,8% (до $30,2 тыс.),

Cadillac CTS — на 53,8% (до $26,8 тыс.),

Audi A6 — на 53,3% (до $29,9 тыс.).

Эксперты советуют водителям просчитывать все риски перед покупкой нового железного коня. В том числе и ценовые. Ведь часто машина является не просто средством передвижения, но и еще серьезная инвестиция для многих людей.