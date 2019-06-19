Какие иномарки сильнее всего дешевеют после трех лет пробега

Иномарки теряют более трети стоимости после трехлетнего пробега. Компания iSeeCars исследовала более 5 млн сделок по продаже машин в Европе, и высчитала, что в среднем автомобиль дешевеет на 38,2% через 3 года.
Это средний показатель, максимальный же намного выше — 55,8%. Он пришелся на Acura RLX. Исследователи выяснили, что быстрее всего дешевеют авто премиум-класса.
Десятка самых быстро дешевеющих машин выглядит следующим образом:
Эксперты советуют водителям просчитывать все риски перед покупкой нового железного коня. В том числе и ценовые. Ведь часто машина является не просто средством передвижения, но и еще серьезная инвестиция для многих людей.
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