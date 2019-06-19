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Какие иномарки сильнее всего дешевеют после трех лет пробега

Какие иномарки сильнее всего дешевеют после трех лет пробега

Иномарки теряют более трети стоимости после трехлетнего пробега. Компания iSeeCars исследовала более 5 млн сделок по продаже машин в Европе, и высчитала, что в среднем автомобиль дешевеет на 38,2% через 3 года.

Это средний показатель, максимальный же намного выше — 55,8%. Он пришелся на Acura RLX. Исследователи выяснили, что быстрее всего дешевеют авто премиум-класса.

Десятка самых быстро дешевеющих машин выглядит следующим образом:

  • Acura RLX — на 55,8% (до $28,3 тыс.),
  • Lincoln MKZ — на 55,6% (до $19,9 тыс.),
  • Mercedes-Benz E-Class — на 55,4% (до $31,05 тыс.),
  • Jaguar XF — на 54,8% (до $30,3 тыс.),
  • Cadillac XTS — 54,5% (до $26,3 тыс.),
  • Lincoln MKZ Hybrid — 54,5% (до $20,03 тыс.),
  • Kia K900 — 54,4% (до $26,5 тыс.),
  • BMW 5 Series — на 53,8% (до $30,2 тыс.),
  • Cadillac CTS — на 53,8% (до $26,8 тыс.),
  • Audi A6 — на 53,3% (до $29,9 тыс.).

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По материалам УБР
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