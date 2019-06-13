Мобильные операторы предложили альтернативу 4-недельной тарификации

Мобильные операторы «Киевстар», lifecell и «Vodafone Украина» признали проблему 28-дневных тарифов и частично готовы их убрать, предложив при этом альтернативу.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook госуполномоченный Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Мария Процишен.

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«Рассматривали … комитетом рекомендательные разъяснения для всех трех операторов мобильной связи. Из позитива – каждый оператор признал, что проблема действительно существует, и готов ее исправлять. Однако не все операторы хотят убирать 28-дневный расчетный период (говорят, отдельным абонентам очень по вкусу такие тарифные планы), но готовы сделать альтернативные предложения для расчетного периода в месяц», – сообщила она.

Чиновница добавила, что операторы также готовы указывать в каждом тарифном плане стоимость пользования тарифом за один день, чтобы абонентам было легче сравнивать варианты. Окончательное решение по этому вопросу АМКУ примет 27 июня.

«Я не могу прогнозировать, какое окончательное решение примет комитет, однако уверена, что так, как сейчас, не останется. Будет точно прозрачнее, лучше и удобнее для абонента», – пообещала Процишен.