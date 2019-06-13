0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 272 0

Мобильные операторы предложили альтернативу 4-недельной тарификации

Мобильные операторы предложили альтернативу 4-недельной тарификации

Мобильные операторы «Киевстар», lifecell и «Vodafone Украина» признали проблему 28-дневных тарифов и частично готовы их убрать, предложив при этом альтернативу.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook госуполномоченный Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Мария Процишен.

Читайте также: Почти 7,7 тысячи украинцев перенесли мобильные номера

«Рассматривали … комитетом рекомендательные разъяснения для всех трех операторов мобильной связи. Из позитива – каждый оператор признал, что проблема действительно существует, и готов ее исправлять. Однако не все операторы хотят убирать 28-дневный расчетный период (говорят, отдельным абонентам очень по вкусу такие тарифные планы), но готовы сделать альтернативные предложения для расчетного периода в месяц», – сообщила она.

Чиновница добавила, что операторы также готовы указывать в каждом тарифном плане стоимость пользования тарифом за один день, чтобы абонентам было легче сравнивать варианты. Окончательное решение по этому вопросу АМКУ примет 27 июня.

«Я не могу прогнозировать, какое окончательное решение примет комитет, однако уверена, что так, как сейчас, не останется. Будет точно прозрачнее, лучше и удобнее для абонента», – пообещала Процишен.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:АМКУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.