Почти 7,7 тысячи украинцев перенесли мобильные номера

Почти 7,7 тысячи украинцев уже воспользовались услугой по изменению оператора с сохранением мобильного номера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Украинского государственного центра радиочастот.
“По состоянию на 9:00 18 июня перенесено 7669 телефонных номеров”, – сообщили в центре радиочастот.
Всего, по данным ведомства, уже поступило 16445 заявок на перенос номеров, зарегистрированных в Централизованной базе данных УГЦР.
В Украине с 1 мая ввели новую услугу, по которой абоненты могут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.
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