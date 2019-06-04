Почти 7,7 тысячи украинцев перенесли мобильные номера

Почти 7,7 тысячи украинцев уже воспользовались услугой по изменению оператора с сохранением мобильного номера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Украинского государственного центра радиочастот.

“По состоянию на 9:00 18 июня перенесено 7669 телефонных номеров”, – сообщили в центре радиочастот.

Всего, по данным ведомства, уже поступило 16445 заявок на перенос номеров, зарегистрированных в Централизованной базе данных УГЦР.

В Украине с 1 мая ввели новую услугу, по которой абоненты могут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.