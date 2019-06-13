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Apple отзывает партию MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи

Apple отзывает партию MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи

Компания Apple отзывает партию 15-дюймовых MacBook Pro с дисплеем Retina, которые были проданы с сентября 2015-го по февраль 2017 года, для бесплатной замены батареи.

Об этом сообщает Meduza.

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В Apple отметили, что обнаружили перегрев батареи, который может угрожать пожарной безопасности.

Чтобы проверить, участвует ли ноутбук в программе замены, необходимо ввести серийный номер в специальной форме на сайте компании.

По материалам УКРИНФОРМ
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