Рейтинг электрокаров, которые покупали украинцы в этом году

За пять месяцев 2019 года в Украине было продано 227 новых электрокаров, что на 67% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщается на сайте Auto-Consulting.

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Лидером по количество продаж стала модель Jaguar I-Pace – 70 автомобилей зарегистрировали украинцы.

На втором месте находится Nissan Leaf, который завозят неофициальные дилеры.

Замыкает тройку BMW i3, которая по сравнению с 2018-м спустилась на две ступеньки с первого места.

Кроме того за январь-май 2019 года зафиксирован спад продаж Tesla Model X и Tesla Model S. Предположительно, на снижение спроса на кроссовер Tesla повлияли покупки электрокаров Jaguar, а на Model S – появление более доступной Model 3.

В целом рейтинг новых электрокаров имеет такой вид:

Jaguar I-Pace,

Nissan Leaf,

BMW i3,

i3, Hyundai Ioniq,

Tesla Model 3,

Tesla Model X,

Hyundai Kona,

Renault Zoe,

Tesla Model S,

JAC iEV7S.

Несмотря на ощутимый рост продаж новых электрокаров, им все же принадлежит менее 1% украинского авторынка. Так, за январь-май было зарегистрировано 32 тысячи автомобилей на горючем.