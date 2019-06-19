Рейтинг электрокаров, которые покупали украинцы в этом году

За пять месяцев 2019 года в Украине было продано 227 новых электрокаров, что на 67% больше, чем годом ранее.
Об этом сообщается на сайте Auto-Consulting.
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Лидером по количество продаж стала модель Jaguar I-Pace – 70 автомобилей зарегистрировали украинцы.
На втором месте находится Nissan Leaf, который завозят неофициальные дилеры.
Замыкает тройку BMW i3, которая по сравнению с 2018-м спустилась на две ступеньки с первого места.
Кроме того за январь-май 2019 года зафиксирован спад продаж Tesla Model X и Tesla Model S. Предположительно, на снижение спроса на кроссовер Tesla повлияли покупки электрокаров Jaguar, а на Model S – появление более доступной Model 3.
В целом рейтинг новых электрокаров имеет такой вид:
Несмотря на ощутимый рост продаж новых электрокаров, им все же принадлежит менее 1% украинского авторынка. Так, за январь-май было зарегистрировано 32 тысячи автомобилей на горючем.
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