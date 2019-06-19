0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 116 0

Рейтинг электрокаров, которые покупали украинцы в этом году

Рейтинг электрокаров, которые покупали украинцы в этом году

За пять месяцев 2019 года в Украине было продано 227 новых электрокаров, что на 67% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщается на сайте Auto-Consulting.

Читайте также: В Украине растет спрос на электромобили

Лидером по количество продаж стала модель Jaguar I-Pace – 70 автомобилей зарегистрировали украинцы.

На втором месте находится Nissan Leaf, который завозят неофициальные дилеры.

Замыкает тройку BMW i3, которая по сравнению с 2018-м спустилась на две ступеньки с первого места.

Кроме того за январь-май 2019 года зафиксирован спад продаж Tesla Model X и Tesla Model S. Предположительно, на снижение спроса на кроссовер Tesla повлияли покупки электрокаров Jaguar, а на Model S – появление более доступной Model 3.

В целом рейтинг новых электрокаров имеет такой вид:

  • Jaguar I-Pace,
  • Nissan Leaf,
  • BMW i3,
  • Hyundai Ioniq,
  • Tesla Model 3,
  • Tesla Model X,
  • Hyundai Kona,
  • Renault Zoe,
  • Tesla Model S,
  • JAC iEV7S.

Несмотря на ощутимый рост продаж новых электрокаров, им все же принадлежит менее 1% украинского авторынка. Так, за январь-май было зарегистрировано 32 тысячи автомобилей на горючем.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.