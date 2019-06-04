В Украине растет спрос на электромобили

В мае украинцы приобрели и поставили на учет 643 электромобиля.
Об этом сообщает Укравтопром.
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Из этого количества: легковых – 610 шт., коммерческих – 33 шт. Таким образом, по сравнению с прошлым годом майский спрос на легковые электромобили в Украине вырос почти в полтора раза, а на коммерческие – на 43 процента.
Майский рынок коммерческих автомобилей на электротяге состоял исключительно из импортного секонд-хенда и не отличался разнообразием. Основную массу составили электромобили модели RENAULT Kangoo Z.E., которых было зарегистрировано 31 ед. Оставшиеся две машины были NISSAN e- NV200.
В то же время, в регистрациях легковых электрокаров присутствовали новые машины, но их было всего 86 шт., а большую часть (524 шт.) составили подержанные автомобили.
Самым популярным электрокаром у украинцев остается NISSAN Leaf. В прошлом месяце 329 лифов пополнили автопарк страны.
На втором месте TESLA Model S, автомобили этой модели выбрали 53 автомобилиста.
Также в майскую пятерку наиболее востребованных автомобилей с нулевым уровнем выбросов вошли: BMW i3; FIAT 500е; RENAULT Zoe.
В целом с начала года в Украину было завезено и поставлено на учет 2381 легковой и 176 коммерческих электромобилей, что соответственно на 64% и 209% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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