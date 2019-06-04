В мае увеличилось производство автотранспортных средств

В мае на отечественных предприятиях было собрано 510 единиц автотранспортных средств. Из этого количества легковых автомобилей – 441 шт, коммерческих авто – 6 шт., автобусов – 63 шт. По сравнению с майским результатом прошлого года выпуск легковых автомобилей в Украине увеличился на 18%.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

Больше всего автобусов выпустили:

«Черкасский автобус» – 30 шт.

На Черниговском автозаводе изготовили 12 автобусов.

По 9 автобусов изготовили на ЗАЗ е и Часовоярском заводе.

е и Часовоярском заводе. На “Богдане” отчитались о выпуске 3 автобусов.

Производство коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) увеличилось всего на 1 шт. В прошлом месяце коммерческие автомобили выпускали «Черкасский автобус» и «ЗАЗ» – 5 шт. и 1 шт. соответственно.

В целом с начала года в Украине было изготовлено 2390 ед. автотранспортных средств или на 25% меньше, чем за первые пять месяцев прошлого года.

Легковых автомобилей – 2028 шт. (-26%);

Коммерческих – 21 шт. (-80%);

Автобусов – 341 шт. (+7%).