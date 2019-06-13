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Стала известна сумма выплат по внешнему долгу до конца 2019 года (инфографика)

Стала известна сумма выплат по внешнему долгу до конца 2019 года (инфографика)

Национальный банк обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 апреля 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 12,338 млрд долларов, из которых 9,648 млрд долларов – основная сумма долга, 2,690 млрд долларов – проценты.

Правительство Украины должно погасить за год 4,049 млрд долларов долгов, центральный банк – 607 млн долларов. В том числе в пользу МВФ нужно заплатить 1,346 млрд долларов.

По материалам РБК-Украина
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