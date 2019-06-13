Стала известна сумма выплат по внешнему долгу до конца 2019 года (инфографика)

Национальный банк обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 апреля 2019 года.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
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Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 12,338 млрд долларов, из которых 9,648 млрд долларов – основная сумма долга, 2,690 млрд долларов – проценты.
Правительство Украины должно погасить за год 4,049 млрд долларов долгов, центральный банк – 607 млн долларов. В том числе в пользу МВФ нужно заплатить 1,346 млрд долларов.
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