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НБУ: Осенью вопрос сотрудничества с МВФ станет критически важным

НБУ: Осенью вопрос сотрудничества с МВФ станет критически важным

Уже в начале осени вопрос сотрудничества с Международным валютным фондом станет критически важным.

Об этом говорится в обнародованном Национальным банком Украины отчете о финансовой стабильности за июнь 2019 года.

“Критически важным является дальнейшее получение кредитных средств от МВФ и других официальных кредиторов. Многомесячная пауза в выполнении программы фонда некритична для финансовой стабильности. В то же время в начале осени, после парламентских выборов и формирования нового правительства, продолжение сотрудничества с МВФ станет ключевым”, – предупреждают в НБУ.

Кроме того, считают в Нацбанке, целесообразным будет начало новой долгосрочной программы сотрудничества с МВФ.

“Учитывая амбициозную программу реформ, согласованную с МВФ, и все еще высокую уязвимость экономики к внешним рискам, целесообразным представляется начало новой долгосрочной программы сотрудничества с МВФ, вероятно еще до завершения срока текущей программы “Стенд-бай”“, – говорится в отчете.

Как отмечают в НБУ, объемы международных резервов на начало июня 2019 составляли 19,4 млрд долларов. По текущему прогнозу Национального банка, при условии сохранения сотрудничества с международными финансовыми организациями, доступа к международным рынкам капитала и интереса иностранных инвесторов к ОВГЗ в гривне, в 2019-2021 годах объем международных резервов будет балансировать в диапазоне 21-22 млрд долларов.

По материалам УКРИНФОРМ
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