ПриватБанк проиграл компании Коломойского апелляцию на 1,5 млрд грн

Центральный апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу “ПриватБанка” по его кредиторским требованиям к компании “Днеправиа” на 1,5 млрд грн.

Об этом свидетельствует решение суда.

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Таким образом суд оставил без изменений решение Хозсуда Днепропетровской области от 17 декабря 2018 года. Суд признал недействительными условия кредитных договоров, заключенных между “ПриватБанком” и “Днеправиа” в 2011-2014 годах, в части начисления вознаграждения за пользование займами.

Авиакомпания “Днеправиа”, которую связывают с олигархом Игорем Коломойским, была признана банкротом, а 17 декабря 2018 года суд утвердил реестр требований кредиторов “Днеправиа”.