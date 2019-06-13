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ПриватБанк проиграл компании Коломойского апелляцию на 1,5 млрд грн

ПриватБанк проиграл компании Коломойского апелляцию на 1,5 млрд грн

Центральный апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу “ПриватБанка” по его кредиторским требованиям к компании “Днеправиа” на 1,5 млрд грн.

Об этом свидетельствует решение суда.

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Таким образом суд оставил без изменений решение Хозсуда Днепропетровской области от 17 декабря 2018 года. Суд признал недействительными условия кредитных договоров, заключенных между “ПриватБанком” и “Днеправиа” в 2011-2014 годах, в части начисления вознаграждения за пользование займами.

Авиакомпания “Днеправиа”, которую связывают с олигархом Игорем Коломойским, была признана банкротом, а 17 декабря 2018 года суд утвердил реестр требований кредиторов “Днеправиа”.

По материалам РБК-Украина
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