Иностранные эксперты не захотели войти в наблюдательный совет ПриватБанка

Три независимых члена наблюдательного совета ПриватБанка — иностранные граждане, которые были в предыдущем составе его набсовета — отказались повторно занимать эти должности.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил член комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Верховной Рады Павел Ризаненко.
По его словам, причиной такого решения иностранцы называют неприемлемость требований антикоррупционного законодательства Украины относительно электронного декларирования активов и доходов членами наблюдательных советов госбанков.
“Очень удивлен таким решением, ведь во время проведения интервью с этими кандидатами каждому из них индивидуально ставился вопрос относительно того, знают ли они об особенностях украинского антикоррупционного законодательства и электронного декларирования. Ответы были утвердительные. Они отмечали, что готовы выполнить такие требования — написал Ризаненко.
Нардеп отметил, что настоящая причина отказа занять места в наблюдательном совете ПриватБанка связана с возвращением в Украину бывшего мажоритарного акционера ПриватБанка Игоря Коломойского и рядом решений в его пользу в судах первой инстанции относительно ПриватБанка после смены президента.
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